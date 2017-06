Kirche : Nordkirchenschiff legt zum 500. Reformationsjubiläum ab

Leinen los zum Reformationsjubiläum: Ein Nordkirchenschiff startet heute in Vorpommern zu seiner Küstentour entlang der 13 Kirchenkreise der 2012 gegründeten Nordkirche und der Nordschleswigschen Gemeinde. Anlass für die mehr als vierwöchige Fahrt des Dreimaster-Seglers ist das 500-jährige Reformationsjubiläum. Das Schiff werde auf seiner Tour alle Kirchenkreise von Pommern bis Hamburg miteinander verbinden, wie ein Sprecher der Nordkirche sagte. Die Nordkirche ist die einzige Landeskirche in Deutschland, in der alle Kirchenkreise auf dem Wasserweg erreichbar sind. Der Traditionssegler startet im Ostteil der Nordkirche.

Nordkirchenschiff

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 03:30 Uhr