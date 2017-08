Film : Nordische Filmtage huldigen Finnland zum 100. Geburtstag

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Der 100. Geburtstag der Republik Finnland ist einer der Schwerpunkte der diesjährigen Nordischen Filmtage in Lübeck. Mit zwei Beiträgen zum Thema Seen wolle man Finnland als Land der tausend Seen die Reverenz erweisen, sagte die künstlerische Leiterin der Filmtage, Linde Fröhlich, am Mittwoch. Passend dazu sollen die Filme im Altstadtbad Krähenteich unter freiem Himmel gezeigt werden. Die Retrospektive der Filmtage wirft einen filmischen Blick auf die Erfahrungen von Migranten in den nordischen Ländern von 1872 bis in die Gegenwart. Das Festival vom 1. bis 5. November gilt als bedeutendste Werkschau für Filme aus Skandinavien und dem Baltikum in Europa.

erstellt am 30.Aug.2017 | 13:05 Uhr