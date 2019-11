Film : Nordische Filmtage gehen zu Ende

Die Nordischen Filmtage Lübeck gelten als cineastisches Schaufenster Skandinaviens und des Baltikums. Rund 36 000 Zuschauer in sechs Tagen zeigten die Beliebtheit des Filmfests, sagt der Festivalmanager. Der Termin für das nächste Jahr steht fest.

Avatar_shz von dpa

03. November 2019, 15:46 Uhr

Kurz vor Ende der Nordischen Filmtage Lübeck haben die Veranstalter am Sonntag eine erste Bilanz gezogen. «Bis zum Abend rechnen wir mit etwa 36 000 Besuchern, das entspricht der Besucherzahl des Vorjahrs», sagte Festivalmanager Florian Vollmers am Sonntag. Auch das künstlerische Ergebnis der Filmtage könne sich sehen lassen, sagte Linde Fröhlich, die Künstlerische Leiterin der Filmtage. «Wir hatten in allen Sparten ein sehr starkes Angebot und die Juryentscheidungen spiegeln die Vielfalt des Festivals wider», sagte sie.

Bei einer festlichen Gala waren am Sonnabend insgesamt neun Wettbewerbsbeiträge in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden. Der Hauptpreis, der mit 12 500 Euro dotierte NDR Filmpreis für den besten Spielfilm, ging an den isländischen Streifen «Weißer weißer Tag» von Regisseur Hlynur Pálmason. Insgesamt wurden Preise im Wert von 52 500 Euro vergeben.

«Viele der in Lübeck ausgezeichneten Filme werden in die deutschen Kinos kommen, darunter auch der Siegerfilm, der ab Februar 2020 zu sehen sein wird», sagte Vollmers.

Favorit der Zuschauer der 61. Nordischen Filmtage war Mika Kaurismäkis Film «Meister Cheng», der den mit 5000 Euro ausgestatteten Publikumspreis der «Lübecker Nachrichten» erhielt. Weitere Auszeichnungen gingen an den finnischen Film «Aurora» als bestes Spielfilmdebüt, die Dokumentation «Die Kraft des Joik» (Dokumentarfilmpreis des DGB Bezirk Nord), den finnische Film «Stupid Young Heart» (Kinder- und Jugendfilmpreis) und den Streifen «Lucia und der Weihnachtsmann» (Preis der Kinderjury). Über den CineStar Preis für einen Kurzfilm im Filmforum konnte sich der Regisseur des Films «Ascona», Julius Dommer, freuen.

Die von der Hansestadt Lübeck veranstalteten Nordischen Filmtage gelten als bedeutendste Werkschau für Filme aus den nordischen und baltischen Ländern außerhalb Skandinaviens. Aus Anlass ihres 60-jährigen Bestehens waren sie 2018 von zuvor fünf auf sechs Tage verlängert worden. «Das Festival hat inzwischen einen internationalen Rang, der eine Länge von sechs Tagen rechtfertigt», sagte Vollmers. 2020 finden die Filmtage vom 3. bis zum 8. November statt.