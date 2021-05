Fußball : Norderstedt und Teutonia spielen um Startplatz im DFB-Pokal

Die Regionalligisten Eintracht Norderstedt und Teutonia 05 ermitteln in einem Entscheidungsspiel den Hamburger Teilnehmer am DFB-Pokalwettbewerb der Saison 2021/22.

Hamburg | Das teilte der Hamburger Fußballverband (HFV) am Dienstag mit. Hintergrund sei, dass der Norddeutsche Fußballverband die abgelaufene Spielzeit in allen Regionalliga-Staffeln für nichtig erklärt hat. Damit kann der Teilnehmer auch nicht per Quotientenregelung ermittelt werden. Nach dem Verzicht von Altona 93 werden nun Eintracht Norderstedt und Teut...

