Gesundheit : Norden: Patienten erhielten gestohlene Krebsmedikamente

Vom Skandal um den Handel mit gestohlenen Krebsmedikamenten sind auch mindestens zwei Patienten in Schleswig-Holstein betroffen. Es gebe in beiden Fällen laut der behandelnden Ärzte aber keine auffälligen Befunde, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

16. August 2018, 15:06 Uhr

Bei dem Skandal geht es um das brandenburgische Pharmaunternehmen Lunapharm, das jahrelang in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente an Apotheken in mehrere Bundesländer ausgeliefert haben soll. In der Region Berlin/Brandenburg sind nach Erkenntnissen der Berliner Behörden mindestens 220 Patienten betroffen. Laut den Angaben ist weiter unklar, ob die Arzneien womöglich gesundheitsschädlich oder unwirksam waren.