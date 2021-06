Gesundheit : Norden leiht NRW 20.000 Impfdosen: Zentren öffnen für alle

Schleswig-Holstein verleiht 20.000 Dosen mit Astrazeneca-Impfstoff gegen Corona an Nordrhein-Westfalen.

Kiel | Als Grund nannte das Gesundheitsministerium am Mittwoch das Haltbarkeitsende der aus Dänemark geliehenen fast 60.000 Dosen zum 30. Juni und eine Anfrage aus NRW. Nun werde der Impfstoff dort für erforderliche Zweitimpfungen genutzt. In Schleswig-Holstein sollen sich ab Anfang nächster Woche auch in den Impfzentren Interessierte für Corona-Impfungen...

