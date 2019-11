Extremismus : Norddeutsche Innenminister beraten über Rechtsextremismus

Die Innenminister der fünf norddeutschen Länder beraten heute in Hamburg über die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Ziel sei, die gemeinsame Sicherheitspolitik für und in Norddeutschland abzustimmen, erklärte die Hamburger Innenbehörde. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und erneut nach dem Anschlag von Halle waren Forderungen nach einem harten Vorgehen gegen den rechten Terror laut geworden.

Avatar_shz von dpa

11. November 2019, 02:30 Uhr

Die Verfassungsschützer im Norden wollen verstärkt rechtsextremistische Bestrebungen im Internet beobachten. In Hamburg hat eine neue Einheit aus fünf «Cyber-Nazijägern», wie Innensenator Andy Grote (SPD) die Verfassungsschützer in einem Interview nannte, ihre Arbeit aufgenommen. In Schleswig-Holstein sollen zwölf Internetermittler auf den Rechtsextremismus achten. Bremens Verfassungsschutz wirbt bei dem Thema um die Mithilfe der Bevölkerung.