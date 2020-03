Krankheiten : NordArt fällt wegen Corona-Pandemie aus

Die NordArt, eine der größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Die Kunstschau mit jährlich mehr als 100 000 Besuchern hätte vom 6. Juni bis 11. Juni wieder auf dem Gelände der Carlshütte, einer ehemaligen Eisengießerei, in Büdelsdorf bei Rendsburg stattfinden sollen. Wie die Veranstalter am Sonntag weiter mitteilten, entfallen auch alle NordArt-Veranstaltungen.

Avatar_shz von dpa

15. März 2020, 14:20 Uhr

Bilder, Fotografien, Skulpturen und Installationen von mehr als 200 ausgewählten Künstlern aus aller Welt sollten in diesem Jahr präsentiert werden, Sonderprojekte in Kooperation mit Kuratoren aus verschiedenen Ländern waren geplant. Der Länderfokus war diesmal der Ukraine gewidmet unter dem Motto «Die Grenzen der Realität». Sonderausstellungen sollten zeitgenössische Kunst aus Südkorea und Zentralasien vorstellen. Zudem sollten in Kooperation mit dem Sculpture Line Festival aus Prag neue Skulpturen und Installationen aus dem Herzen Europas präsentiert werden.

Die bereits geplanten Projekte und die durch die Jury ausgewählten Kunstwerke sollen 2021 gezeigt werden. Die NordArt wird von Chefkurator Wolfgang Gramm jährlich neu konzipiert und verfügt mit der historischen Eisengießerei und dem weitläufigen alten Parkgelände über eine ganz besondere Spielstätte. Das Ausstellungsgelände umfasst 22 000 Quadratmeter Hallen, die ACO Wagenremise und einen 80 000 Quadratmeter großen Skulpturenpark mit altem Baumbestand. Rund 3000 Künstler aus aller Welt bewerben sich jedes Jahr um eine Teilnahme an der NordArt. Mehrere Veranstaltungen des Schleswig-Holstein Musik Festivals finden normalerweise während der NordArt dort statt.