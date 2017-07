Energie : Nord Stream 2: Betonummantelung der Rohre begonnen

Die Vorbereitungen für den Baustart der Erdgas-Ostseepipeline der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 schreiten weiter voran. Das Unternehmen Wasco Coatings hat in seinem Werk in Sassnitz mit der Betonummantelung der Rohre begonnen. In dem Werk mit 250 Mitarbeitern sollen bis 2018 bis zu 90 000 Stahlrohre mit einem Betonmantel versehen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Aktuell lagern dort 39 000 Rohre auf den Lagerflächen in Werksnähe.