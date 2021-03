Wahlen : Nord-SPD zieht mit Stegner in den Bundestagswahlkampf

Neues Gesicht der SPD aus Schleswig-Holstein für den Bundestag: Ex-Parteivize Stegner zieht es fort aus dem Landtag. Seine Parteifreunde wählen ihn auf Platz zwei der Landesliste. Landeschefin Midyatli hofft auf eines.

Neumünster | Schleswig-Holsteins SPD setzt im Bundestagswahlkampf auf Erfahrung. Mit Ex-Parteivize Ralf Stegner (61) wählte die Partei am Freitagabend in Neumünster das prominenteste Gesicht der Landesliste auf Platz drei. Der streitbare Fraktionschef im Landtag erhielt aber auch 41 Gegenstimmen der 187 Mitglieder, so viele wie kein anderer der ersten fünf Listenp...

