Wahlen : Nord-SPD wählt Landesliste zur Bundestagswahl

Neues Gesicht der SPD aus Schleswig-Holstein für den Bundestag: Der ehemalige Parteivize Ralf Stegner kandidiert für Platz 3 der Landesliste zur Bundestagswahl.

Neumünster | Schleswig-Holsteins SPD will am Freitag in Neumünster (17.00 Uhr) ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September wählen. Für Platz eins kandidiert der Vorsitzende der Landesgruppe im Bundestag, Sönke Rix (45). Für Platz zwei stellt sich Nina Scheer (49) der Wahl. Landtagsfraktionschef Ralf Stegner (61) will auf Platz drei in den nächsten Bun...

