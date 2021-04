Parteien : Nord-SPD wählt Führung: Votum für Landeschefin Midyatli

Bei der SPD in Schleswig-Holstein hat am Sonntag die Wahl eines neuen Landesvorstandes begonnen.

Kiel | In sechs Städten konnten gut 200 Delegierte seit 10.00 Uhr ihre Stimmzettel in eine Urne werfen. „Das läuft gut an“, sagte Pressesprecher Frederik Digulla. Am Samstag hatte der erste Online-Parteitag der Nord-SPD ein klares Votum für die Landesvorsitzende Serpil Midyatli abgegeben. Die 45-Jährige bekam in einer digitalen Abstimmung 89 Prozent. Da die ...

