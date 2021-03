Parteien : Nord-SPD stimmt sich auf Bundestagswahl ein

Wie will die SPD zur Bundestagswahl in die Erfolgsspur kommen? Darüber diskutiert ein digitaler Kleiner Parteitag der Sozialdemokraten aus dem Norden. Landesparteichefin Midyatli erläutert die Ausgangslage für die Wahl in einem halben Jahr.

Kiel | Die SPD in Schleswig-Holstein bereitet sich am Samstag (10.00 Uhr) mit einem Kleinen Parteitag auf die Bundestagswahl im September vor. Bei der digitalen Veranstaltung wird die Landesvorsitzende Serpil Midyatli in einer Rede die politische Ausgangslage für die Sozialdemokraten analysieren. Die Nord-SPD ist derzeit mit sechs Abgeordneten im Bundestag v...

