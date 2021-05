Parteien : Nord-Grüne setzen auf Kontinuität an der Parteispitze

Schleswig-Holsteins Grüne bestätigten ihr Führungsduo Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis als Landesvorsitzende. Mit den Themen Klima- und Umweltschutz, Soziales und Chancengleichheit wollen sie auf Platz eins.

Büdelsdorf | Mit Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis an der Parteispitze wollen Schleswig-Holsteins Grüne die Wahlen in Bund und Land anpacken. Beide wurden am Samstag auf einem Landesparteitag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) für zwei weitere Jahre als Landesvorsitzende gewählt. Sie führen den Landesverband seit 2017 gemeinsam und hatten keine Gege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.