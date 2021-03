Bundestag : Nord-Grüne: Mit Amtsberg und Habeck in Bundestagswahlkampf

Voller Selbstbewusstsein ziehen die Nord-Grünen in den Bundestagswahlkampf. Sie wollen mithelfen, ihre Partei zurück in die Regierung zu bringen. Als Ziel geben sie Platz 1 aus. Bundeschef Habeck steht auf Platz zwei der Landesliste.

Kiel | Schleswig-Holsteins Grüne ziehen mit Spitzenkandidatin Luise Amtsberg und Bundeschef Robert Habeck in den Bundestagswahlkampf. „Jeder Kreisverband der Grünen ist inzwischen besser geführt als dieses Land“, sagte Habeck am Samstag auf einem Landesparteitag in Kiel. Die Grünen wollten auf Bundesebene die Ideenlosigkeit beenden. Das Land brauche neue Ant...

