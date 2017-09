Wahlen : Nord-FDP geht mit Lindner in heiße Wahlkampfphase

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl startet die schleswig-holsteinische FDP am Freitag mit dem Parteivorsitzenden Christian Lindner in die heiße Phase des Wahlkampfes. Die Liberalen erwarten zu der Abendveranstaltung in Kiel etwa 400 Anhänger. Zuvor tritt FDP-Chef Lindner am Nachmittag in Hamburg auf. Die FDP wird sich zur Bundestagswahl am 24. September voraussichtlich einen harten Kampf mit Linken, AfD und Grünen um den dritten Platz nach CDU und SPD liefern. Auf der Kundgebung in Kiel sprechen auch der Landesvorsitzende Heiner Garg und Landtagsfraktionschef Wolfgang Kubicki, der selbst auch in den Bundestag einziehen will.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 00:32 Uhr