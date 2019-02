Parteien : Nord-CDU ist zuversichtlich für Europawahl

von dpa

09. Februar 2019, 13:23 Uhr

Die CDU in Schleswig-Holstein steuert optimistisch die Europawahl Ende Mai an. Der Landesvorsitzende Daniel Günther bekräftigte am Samstag das Ziel, bei der Wahl das beste Ergebnis aller Landesverbände seiner Partei zu erreichen. «Ich glaube, dass wir das schaffen können», sagte er nach einer Klausurtagung der Nord-CDU in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Landespartei habe sich auch auf das Ziel verständigt, in den Parlamenten künftig zur Hälfte mit Frauen vertreten zu sein. Eine Quote soll es dabei nicht geben. «Wir glauben, dass wir das auf freiwilliger Basis hinbekommen», sagte Günther.