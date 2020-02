Parteien : Nord-CDU berät über Bundeswehrstandorte

Avatar_shz von dpa

08. Februar 2020, 02:58 Uhr

Unter dem Eindruck der politischen Turbulenzen um Thüringen und einer Koalitionskrise in Kiel setzt die CDU-Spitze in Schleswig-Holstein heute seine zweitägige Klausurtagung fort. Parteichef Daniel Günther diskutiert mit dem Landesvorstand, den Mitgliedern der Landtagsfraktion, den Bundestagsabgeordneten sowie den Vorsitzenden der Kreisverbände und der Kreistagsfraktionen über diverse Themen. Dazu gehören die Standorte der Bundeswehr im Land. Als Gast geladen ist der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner. Über Ergebnisse der Beratungen will Günther am Mittag die Presse informieren.