Parteien : Nord-AfD entscheidet über neuen Landesvorsitzenden

Wer führt künftig den Landesverband der AfD im Norden? Die Entscheidung fällt auf einem Parteitag in Büdelsdorf. Es geht um Personen und um den politischen Kurs.

Kiel | Die AfD in Schleswig-Holstein will am Samstag den Landesvorstand neu wählen. Um den Vorsitz bewerben sich auf einem Landesparteitag in Büdelsdorf bei Rendsburg der pensionierte Richter Gereon Bollmann und der Vorsitzende der AfD-Bürgerschaftsfraktion in Lübeck, David Jenniches. Bollmann wird eher der rechtsnationalen Strömung zugeordnet, sein Kontrahe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.