Musik : Noel Gallagher startet Deutschlandtour mit High Flying Birds

Einen Monat nach seinem Bruder Liam geht nun Noel Gallagher auf Tour durch Deutschland. Mit seiner Band High Flying Birds gibt er heute im Hamburger Mehr!Theater das erste von fünf Konzerten. Ende November hatte Noel Gallagher sein neues Album veröffentlicht, ebenfalls nur einige Wochen nach dem Solodebüt seines jüngeren Bruders.

von dpa

08. April 2018, 02:24 Uhr

Mit der Band Oasis gehörten Noel und Liam in den 90ern zu den zentralen Figuren der britischen Popszene. Nach ewigen Zankereien stieg Noel 2009 aus und gründete zwei Jahre später seine aktuelle Band - «Who Built The Moon?» ist sein drittes gemeinsames Album mit den High Flying Birds. In ihrer Heimat schafften sie damit mal wieder den Sprung auf Platz eins der Charts.

Sänger und Gitarrist Noel Gallagher spielt auf seinen Konzerten vor allem Songs seiner neuen Band, aber meist auch Oasis-Klassiker wie «Wonderwall» und «Don't Look Back in Anger». Live zu hören ist der 50-Jährige nach Hamburg in Düsseldorf (9.4.), München (12.4.), Berlin (16.4.) und Wiesbaden (17.4.).