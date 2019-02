Prozesse : Noch kein Urteil in Prozess um Messerangriff auf 93-Jährige

Im Prozess um einen blutigen Überfall auf eine 93-Jährige in Hamburg-Poppenbüttel hat das Landgericht am Dienstag die geplante Urteilsverkündung auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Verteidiger der 40 Jahre alten Angeklagten beantragte, den Einfluss zweier Medikamente auf das Verhalten seiner Mandantin untersuchen zu lassen. Die beiden Antidepressiva hätten eine enthemmende Wirkung gehabt, die sich in Kombination mit Drogen noch verstärkt habe, erklärte Anwalt Johannes Santen. Die Vorsitzende Richterin Petra Wende-Spohrs erklärte nach einer Beratung, die Strafkammer müsse dem Antrag nachgehen.

von dpa

05. Februar 2019, 12:40 Uhr

Der Angeklagten wird versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Die ehemalige Altenpflegeschülerin soll die alte Dame am 10. März vergangenen Jahres in einer Seniorenwohnanlage überfallen und ihr 32 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Angeklagte erbeutete dabei laut Anklage 400 Euro Bargeld. Wenige Tage nach der Tat war die Deutsche in ihrer Wohnung in Norderstedt festgenommen worden. In einer Erklärung, die ihr Verteidiger verlas, hatte sie die Tat vor Gericht eingeräumt und tiefe Scham und Reue bekundet.