Parteien : Noch kein neuer Landesvorsitzender der Nord-AfD gewählt

Die AfD in Schleswig-Holstein hat auf einem Parteitag am Samstag in Büdelsdorf im ersten Anlauf noch keinen neuen Landesvorsitzenden bestimmt.

Büdelsdorf | Im ersten Wahlgang verfehlten am Nachmittag sowohl der pensionierte Richter Gereon Bollmann (68) als auch sein Kontrahent David Jenniches (43) die erforderliche Stimmenzahl. Beide gehen in die Stichwahl. Bollmann wird parteiintern eher der rechtsnationalen Strömung zugeordnet, Jenniches dem gemäßigten Lager. Seit dem Parteiausschluss der damaligen Lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.