Handball : Noch 250 Eintrittskarten für HSV-Handballer erhältlich

Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg haben für ihr Heimspiel am Freitag (20.00 Uhr/sportdeutschland.

Hamburg | tv) gegen den ThSV Eisenach 250 Eintrittskarten in den freien Verkauf gebracht. Im Rahmen eines Modellprojekts sind für die Partie des Tabellenführers insgesamt 1000 Zuschauer in der Arena am Volkspark zugelassen. In den vergangenen Tagen hatten in Hamburg gemeldete Dauerkarten-Besitzer die Möglichkeit, sich Karten zu sichern. Wer jetzt Tickets erw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.