Schiffbau : Nobiskrug beantragt in der Corona-Pandemie Insolvenz

Eine Traditionswerft zollt der Krise Tribut. Nobiskrug in Rendsburg meldet Insolvenz an. Das kriselnde Geschäft mit Luxusjachten und die Corona-Pandemie brachten das Unternehmen in Bedrängnis. Ein Insolvenzverwalter arbeitet an Sanierungsoptionen.

Rendsburg | Die Rendsburger Werft Nobiskrug mit rund 330 Beschäftigten hat am Montag nach eigenen Angaben beim Amtsgericht Neumünster die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Als Grund nannte das Unternehmen „kritische Entwicklungen“ im Jachtbau sowie damit verbundene negative Auswirkungen auf das Investitionspotenzial und die Rentabilität. „Die anhalte...

