Regierung : Niedersachsens Naturschutzpläne: Hamburg und Bremen besorgt

Die Bürgermeister von Hamburg und Bremen haben einem Bericht zufolge in einem gemeinsamen Brief an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor neuen Naturschutzgebieten an Elbe und Weser in dem Bundesland gewarnt. Olaf Scholz und Carsten Sieling (beide SPD) sehen durch die Pläne «die wichtigsten seewärtigen Zufahrten zu den großen deutschen Häfen gefährdet», wie der Radiosender NDR 90,3 am Sonntag unter Berufung auf einen «Brandbrief» der beiden Bürgermeister an Weil berichtete.