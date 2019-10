Kriminalität : Niedersachsen prüft Widerruf von Tierversuchsgenehmigungen

Schon seit Jahren protestieren Tierschützer gegen eine Versuchsanstalt im Landkreis Harburg. Heimlich aufgenommene Videos zeigen blutende Hunde und mit Metallringen fixierte Affen. Haben behördliche Kontrollen versagt?

Avatar_shz von dpa

16. Oktober 2019, 17:05 Uhr

Nach Hinweisen auf Quälerei von Affen und Hunden prüft das Land Niedersachsen den Widerruf aller Genehmigungen für Tierversuche in einem privaten Labor in Mienenbüttel (Landkreis Harburg). Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) habe nach Sichtung von heimlich aufgenommenem Videomaterial bereits vor einer Woche Strafanzeige gegen das Labor erstattet, sagte die Tierschutzreferentin im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium, Dorit Stehr, am Mittwoch. Bei der jüngsten behördlichen Prüfung der Versuchsanstalt einen Tag zuvor seien Ungereimtheiten aufgefallen, ein schriftlicher Bericht dieses Besuchs liege aber noch nicht vor.

«Wir fordern keine Scheinlösungen, sondern einen sofortigen Schutz der Tiere, und das geht nur durch die Schließung des Tierlabors», sagte Friedrich Mülln von der Organisation Soko Tierschutz. «Das System Tierversuch ist unmoralisch und gefährlich.» Er rief für diesen Samstag zu einer Demonstration in Neugraben bei Hamburg auf. Das Labor hat seinen Hauptsitz in Hamburg und auch einen Standort im Kreis Plön (Schleswig-Holstein). Der Agrarausschuss des niedersächsischen Landtages hatte das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt.

Tierschützer hatten einen Aktivisten als Mitarbeiter in das Labor in Mienenbüttel eingeschleust, der Belege für Tierschutzverstöße sammelte. Nach seinen Recherchen soll unter anderem auch ein Affe während einer Versuchsreihe für eine Pharmafirma gestorben und heimlich durch ein anderes Tier ausgetauscht worden sein. Daher sei auch eine Anzeige wegen Verdachts auf versuchten Betrug gestellt worden, teilte die Soko Tierschutz mit. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe stellten Kontrolleure des Landkreises Harburg fest, dass 44 Affen in deutlich zu kleinen Käfigen ohne die vorgeschriebenen Beschäftigungsmöglichkeiten saßen.

Bei der letzten Überprüfung seien die Affen in Gruppen gehalten worden, sagte Tierschutzreferentin Stehr. Laut Ministerium waren am Dienstag etwa 250 Affen, 200 Hunde und 50 Katzen in der Einrichtung. Sie hätten sich in einem «nicht zu beanstandenden Allgemeinzustand» befunden. Bis zum Abschluss der Prüfungen seien alle neuen Anträge für Tierversuche dieses Labors auf Eis gelegt worden. Das Unternehmen selbst reagierte bisher nicht auf eine Anfrage.

Im Agrarausschuss zeigten sich Abgeordnete aller Fraktionen «erschüttert» und «betroffen» von den heimlich aufgenommenen Bildern offensichtlich leidender Hunde und Affen. Miriam Staudte (Grüne) sprach von einem «Kontrollversagen staatlicher Behörden beim Tierschutz». In Niedersachsen gibt es 35 Einrichtungen, die Tierversuche machen dürfen. Hinweise auf mögliche Tierschutzverstöße nimmt auch eine anonyme Meldestelle des Laves entgegen.