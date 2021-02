Kriminalität : Nicht zum Spachteln: 23 Tonnen Kokain gefunden

Von wegen Spachtelmasse: Bei Kontrollen in Hamburg und Antwerpen haben Zollfahnder ein ganz anderes weißes Pulver in Rekordmenge entdeckt. Damit muss die organisierte Kriminalität Verluste in mehrfacher Milliardenhöhe hinnehmen.

Hamburg | Die bislang für europäische Verhältnisse unvorstellbare Menge von über 23 Tonnen Kokain haben Zollfahnder in Hamburg und Antwerpen sichergestellt. Allein im Hamburger Hafen hätten die Beamten am 12. Februar mehr als 16 Tonnen Rauschgift in fünf Containe...

