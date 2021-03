Fußball : NFV will Saison in der Fußball-Regionalliga Nord fortsetzen

Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) strebt eine Fortsetzung der Saison in der Regionalliga Nord bis Mitte April an.

Bremen | Das teilte der Verband am Dienstag mit. Je nach Inzidenz in den jeweiligen Regionen soll vom 22. März an Training in Mannschaftsstärke möglich sein. Einer Saisonfortsetzung muss jedoch eine mindestens 14-tägige Trainingsphase vorgeschaltet sein. „Wir wollen Fußball spielen und die Saison sportlich zu Ende bringen und nicht wieder eine Entscheidung ...

