Medien : Newcomer und Neues beim Studio Hamburg Nachwuchspreis

Zum 20. Mal verleiht Studio Hamburg am heutigen Dienstagabend (20.00 Uhr) seinen Nachwuchspreis. Das wird nicht nur mit einer großen Gala gefeiert, sondern auch mit zusätzlichen Trophäen. Zwei neue Kategorien haben die Veranstalter eingerichtet: für die beste Dokumentation/Reportage und für das beste Entertainment. Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wird damit in insgesamt vier Sektionen verliehen, neben den neuen Sparten noch für den besten Film und in der Kurzfilmkategorie.