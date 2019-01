Finanzen : Neuverschuldung durch HSH Nordbank geringer als gedacht

Trotz der Milliarden-Verpflichtung aus der Privatisierung der HSH Nordbank ist Hamburg im vergangenen Jahr mit einer geringeren Nettoneuverschuldung ausgekommen als gedacht. Grund sei die Tilgung von 903 Millionen Euro Altschulden im Kernhaushalt, teilte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag mit. Aufgrund der hohen Tilgung bleibe die aus der HSH-Privatisierung resultierende Nettoneuverschuldung mit 1,53 Milliarden Euro weit unter der von der Bürgerschaft bewilligten Grenze. Im vergangenen Jahr hatte Hamburg eine Ausgleichszahlung in Höhe von 2,44 Milliarden Euro geleistet, um den Weg zum Verkauf der HSH Nordbank freizumachen.

von dpa

10. Januar 2019, 13:27 Uhr

Ursprünglich war im Haushaltsplan für 2018 eine Tilgung der Altschulden in Höhe von nur 219 Millionen Euro vorgesehen. Schon 2017 war die Tilgung mit 640 Millionen Euro höher ausgefallen als geplant. «Dass wir die Altschuldentilgung so steigern konnten, ist ein Beweis unserer nachhaltigen Finanzpolitik», sagte Dressel. Erfreulich sei, dass die Auswirkungen der HSH Nordbank auf den Schuldenstand begrenzt werden konnten. «Das minimiert Belastungen in der Zukunft.»

Der Bund der Steuerzahler begrüßte zwar den Abbau der Altschulden im Kernhaushalt, forderte aber angesichts der guten Einnahmesituation ambitioniertere Ziele. «Die «wachsende Stadt» darf nicht immerwährend als Ausrede für steigende Ausgaben herangezogen werden. Denn prozentual steigen die Ausgaben deutlich stärker als die Bevölkerung», sagte der Hamburger Landesvorsitzende Lorenz Palte.