Unfälle : Neunjähriger von Auto angefahren: lebensgefährlich verletzt

von dpa

30. Dezember 2018, 12:10 Uhr

Ein neunjähriger Junge ist in Hamburg-Volksdorf von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge sei am Samstag vom Gehweg aus unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste ihn. Der Neunjährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.