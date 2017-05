Unfälle : Neunjährige bei Unfall tödlich verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein neun Jahre altes Mädchen aus Brandenburg ist bei einem Verkehrsunfall in Schleswig-Holstein so schwer verletzt worden, dass es Stunden später im Krankenhaus an den Folgen starb. Das Kind war am Donnerstagmittag in Heiligenhafen beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden, berichtete die Polizei am Freitag. Die Neunjährige wurde danach in die Klinik geflogen, wo sie am späten Abend ihren Verletzungen erlag. Das Mädchen war in Begleitung seiner Eltern, als der Unfall geschah. Ob die Familie zum Urlaub dort war, war nicht bekannt.

dpa

26.Mai.2017