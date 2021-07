Brände : Neumünster: Millionenschaden und sieben Verletzte bei Brand

Ein Dachstuhl in einem Mehrfamilienhaus gerät in Brand. Das Feuer in Neumünster greift schnell um sich. Es gibt Verletzte, der Schaden ist gewaltig.

Neumünster | Ein Feuer im Dachstuhl eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in Neumünster hat am Donnerstag auf Nachbargebäude übergegriffen. Sieben Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden vermutlich in Millionenhöhe, das Haus ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Das Deutsche Rote Kreuz betreute die Bewohner. ...

