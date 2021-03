Freizeit : Neues Zentrum öffnet direkt an Elbe und Bille

Hamburg Angler bekommen einen Anlaufpunkt direkt an Elbe und Bille im Stadtteil Rothenburgsort.

Hamburg | Am Dienstag sollte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) das neue Angelzentrum in Entenwerder eröffnen. Hauptattraktion ist ein 1650 Liter umfassendes Aquarium mit Elbfischen. Die Renovierung des Gebäudes, das früher von der Wasserschutzpolizei genutzt wurde, kostete 700 000 Euro. Den Angaben zufolge gibt es in der Hansestadt rund 120 000 Angler. Das ...

