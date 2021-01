Tiere : Neues Leoparden-Paar im Tierpark Hagenbeck

Zwei eigens aus Frankreich und Korea nach Hamburg umgesiedelte Nordchinesische Leoparden sollen nun im Tierpark Hagenbeck für seltenen Nachwuchs zu sorgen.

Hamburg | Vor wenigen Wochen seien das neunjährige Männchen Bum-I und das zweijährige Weibchen Naoli nach einer Eingewöhnung in der neuen Umgebung zum ersten Mal aufeinander getroffen, teilte der Tierpark am Freitag in Hamburg mit. Der Erstkontakt des Paares w...

