Verkehr : Neuer Verkehrsvertrag mit AKN steht

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 16:40 Uhr

Die Kosten für die Länder blieben durch die neue Praxis, die von der EU ab 2019 zwingend vorgeschrieben ist, nahezu identisch, gab Buchholz an. Zuletzt hatten sie der AKN einen Jahres-Defizitausgleich von rund 20 Millionen Euro gezahlt.

Mit dem neuen Vertrag werde die AKN mit anderen Verkehrsunternehmen gleichgestellt, sagte Buchholz. So sei das Unternehmen nun auch in die gemeinsame Kommunikationsstrategie des Nahverkehrsverbundes eingebunden. Für die Kunden ändere sich mit der Neuregelung nichts. Die seit 1883 bestehende AKN mit Sitz in Kaltenkirchen hat rund 310 Beschäftigte und betreibt Nahverkehr auf insgesamt rund 120 Kilometern Strecken in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Das Netz reicht bis Neumünster, Norderstedt und Elmshorn.