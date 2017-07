Fußball : Neuer St. Pauli-Sportchef Stöver: «Schnell ein Bild machen»

Uwe Stöver will sich intensiv auf sein im Herbst beginnendes Engagement als Sportchef beim FC St. Pauli vorbereiten. «Die Zeit bis zum 1. Oktober werde ich intensiv nutzen, um mir schnellstmöglich ein Bild über den Verein, die Mannschaft und die Liga zu machen», kündigte der 50-Jährige an. Dessen Verpflichtung hatte der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend bekanntgegeben.