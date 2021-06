Prozesse : Neuer Prozess gegen IS-Rückkehrerin

In einem Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht muss sich seit Donnerstag eine bereits verurteilte Rückkehrerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien wegen einer neuen Anklage verantworten.

Hamburg | Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der 36-jährigen Omaima A. vor, als Mitglied der Terrororganisation Beihilfe zur Versklavung zweier Jesidinnen geleistet zu haben. Anfang 2016 soll die Deutsch-Tunesierin in ihrer Wohnung in der Stadt Rakka zweimal eine andere IS-Anhängerin empfangen haben, die die beiden Jesidinnen mitbrachte. Während der Besuche...

