Parteien : Neuer Mitgliederzuwachs für Nord-Grüne nach Europawahl

Nach ihrem Erfolg bei der Europawahl freuen sich die Grünen in Schleswig-Holstein über ein weiteres Mitgliederplus. 111 neue Mitglieder registrierte die Landesgeschäftsstelle in Kiel zwischen dem Wahlsonntag am 26. Mai und Freitag vor Pfingsten. 5 Austritte eingerechnet, stieg die Mitgliederzahl damit auf 3694.

von dpa

10. Juni 2019, 09:21 Uhr

Mit 29,1 Prozent der Stimmen hatten die Grünen im Norden die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther auf den zweiten Platz verwiesen. Die Christdemokraten sackten von 34,4 auf 26,2 Prozent ab, die SPD noch dramatischer von 31,9 auf 17,1 Prozent. Im Bund schafften die Grünen mit 20,5 Prozent vor der SPD Platz zwei hinter der Union.

Bei den anderen Parteien fielen die Mitgliederbewegungen in den letzten beiden Wochen weit geringer aus als bei den Grünen. Die CDU verbuchte bis Mittwoch 29 Austritte und 8 Eintritte und stand damit bei 19 225 Mitgliedern.

Die SPD zählte zum 31. Mai 16 970 Mitglieder. Sie kann zwischen den Statistiken zum Monatsende keine verbindlichen Zahlen über Veränderungen nennen. «Jedenfalls ist bisher weder bei den Ein- noch bei den Austritten ein deutlicher Anstieg erkennbar», sagte Sprecherin Mareike Overbeck.

Klein sind auch die Zahlen bei der FDP, die von der Europawahl bis zum Mittwoch 6 Eintritte und 4 Austritte verzeichnete. Die Liberalen haben derzeit 2651 Mitglieder. Über 13 Aufnahmeanträge war vor Pfingsten noch nicht entschieden.