Kommunen : Neuer kommunaler Finanzausgleich auf dem Weg

Die Zeit drängt: Der sogenannte kommunale Finanzausgleich im Norden muss neu geregelt werden. Der Landtag beriet in erster Lesung über die Reformpläne der Regierung. Die neue Ministerin macht klare Ansagen in Richtung Kommunen.

08. Mai 2020, 14:03 Uhr

Mit einer Neuverteilung der Finanzmittel an die Kommunen in Schleswig-Holstein hat sich der Landtag am Donnerstag in erster Lesung befasst. Das geplante Gesetz sichere die Finanzierung des Bedarfs der Kommunen langfristig, unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und Einzeleffekten, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Zwischen Land und Kommunen und innerhalb der kommunalen Familie würden die Finanzmittel bedarfsgerecht verteilt.

Der kommunale Finanzausgleich hat ein Volumen von rund zwei Milliarden Euro. Über die Verteilung des Geldes untereinander konnte sich die sogenannte kommunale Familie selbst nicht einigen. Nach den Plänen des Landes sollen die Gemeinden 30,55 Prozent der Mittel bekommen, die Kreise und kreisfreien Städte 53,75 Prozent und die zentralen Orte 15,70 Prozent.

Der Finanzausgleich muss nach Urteilen des Landesverfassungsgerichts bis Jahresende neu geregelt werden. Die Kommunen sind demnach finanziell so zu stellen, dass sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen und noch freiwillige Leistungen erbringen können.

Das Land will die Ausgleichsmasse ab 2021 um 54 Millionen Euro aufstocken. Mit jährlichen Aufstockungen soll es bis 2024 dann 69 Millionen Euro zusätzlich geben. Zur Integration von Zuwanderern gleicht das Land einen Teil der Kürzungen der Bundesmittel aus.

«Ohne Zweifel, auch die Kommunen haben zum Teil eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung dadurch zu beklagen», sagte Innenministerin Sütterlin-Waack mit Blick auf die Corona-Pandemie. Dies aber in dem kommunalen Finanzausgleich abzubilden, wäre nicht fristgerecht umsetzbar und nicht zweckmäßig, um diese einmalige Sonderbelastung aufzufangen. «Stattdessen möchten wir am Ende einen Strich unter die Rechnung machen und die Kosten der Landesseite und der kommunalen Familie gegenüberstellen.» Auf dieser Grundlage könnten dann die tatsächlichen Lasten gerecht aufgeteilt werden.

Der Gemeindetag hatte nach Bekanntgabe der Regierungspläne Nachbesserungen verlangt, zum Beispiel mit mehr Geld für Flüchtlinge. Kritik gab es auch von den Kreisen.