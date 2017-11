Verkehr : Neuer HVV-Fahrplan: Dichtere Takte und Zusatzfahrten

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Nov.2017

Der HVV startet mit zusätzlichen Fahrten und einem dichteren Takt im Schnellbahn- und Regionalverkehr in den Winter. Der neue Fahrplan trete am 10. Dezember in Kraft, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Mehrere Bus- und U-Bahnlinien, darunter die U2 und die U3 oder der Metrobus 5, sollen künftig teilweise länger im 5-Minuten-Takt verkehren. Auch die Busverbindung zum Flughafen wird am frühen Morgen um zusätzliche Fahrten erweitert. Einzelne Haltestellen werden von einigen Bus-, Bahn-, und Schnellbahnlinien künftig nicht mehr angefahren. Informationen zu den Änderungen finden Fahrgäste auf den Seiten des HVV.

HVV mit Änderungen