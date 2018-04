Tourismus : Neuer Helgoland-Katamaran wird in Hamburg getauft

von dpa

27. April 2018, 06:02 Uhr

Die neue Helgolandfähre der Flensburger Förde Reederei Seetouristik (FRS) wird heute an den Hamburger Landungsbrücken getauft. Taufpatin ist die Helgoländerin Jana-Pauline Toben. Gebaut wurde der Katamaran von einer Werft in Cebu auf den Philippinen. Das noch namenlose Schiff wurde dort Anfang März 2018 auf den Weg gebracht und kam am Dienstag in Hamburg an. Nach der Taufe wird das Schiff am Samstag mit seiner Jungfernfahrt auch den regulären Fährbetrieb zwischen Hamburg und Helgoland aufnehmen. Die bisherige Fähre, der alte «Halunder-Jet», pendelt seit dem 1. März zwischen Vancouver und Victoria in Kanada.