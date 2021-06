Bahn : Neuer Fernbahnhof in Altona wird deutlich teurer als geplant

Die geplante Verlegung des Fernbahnhofs in Hamburg-Altona wird deutlich teurer als geplant.

Hamburg | Mittlerweile geht die Deutsche Bahn von zusätzlichen Kosten von 188 Millionen Euro aus, so dass sich das Gesamtvolumen des bis 2027 geplanten Projektes nun auf 548 Millionen Euro summiert. Das teilte eine Bahnsprecherin am Freitag in Hamburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte „bild.de“ über die höheren Kosten berichtet. Na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.