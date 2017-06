Landtag : Neuer Feiertag im Norden weiter offen

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Für einen neuen gesetzlichen Feiertag in Schleswig-Holstein ist eine Mehrheit im Landtag noch in weiter Ferne. Das machte eine Debatte am Donnerstag deutlich. SSW, SPD und AfD hatten dazu mehrere Terminvorschläge eingebracht. CDU und FDP reagierten zwar skeptisch, gaben sich aber grundsätzlich aufgeschlossen für weitere Beratungen. Die Grünen befürworteten einen weiteren Feiertag. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) warnte vor einem politischen Schnellschuss und forderte einen breiten gesellschaftlichen Dialog. Das Thema wird jetzt in den zuständigen Landtagsausschüssen weiter beraten.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 13:13 Uhr