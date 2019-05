Verkehr : Neuer Busknotenpunkt im Westen Hamburgs nimmt in Betrieb auf

von dpa

11. Mai 2019, 08:43 Uhr

Buspassagiere in Hamburg-Bahrenfeld können von heute an bequemer umsteigen. Nahe der Trabrennbahn wird der Knotenpunkt Ebertplatz für den Verkehr freigegeben, wie die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) mitteilten. An der Kreuzung können die Fahrgäste von sechs Buslinien barrierefrei umsteigen, ohne auf Ampeln achten zu müssen. Zudem wurde eine StadtRad-Station errichtet. Am Ebertplatz steigen nach Angaben der VHH täglich rund 8000 Menschen um. Die Neugestaltung erfolgte im Rahmen des Busbeschleunigungsprogramms und kostete 6,5 Millionen Euro. Eine offizielle Eröffnungsfeier soll es am Dienstagnachmittag geben.