Handel : Neuer Beiersdorf-Chef legt Zahlen und Strategie vor

Für den Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf will heute erstmals der neue Konzernchef Stefan de Loecker die Bilanz und seine Strategie vorstellen. Der Belgier hatte zum Jahreswechsel die Leitung vom langjährigen Vorstandschef Stefan Heidenreich übernommen. Wie de Loecker ankündigte, will der Vorstand «2019 wichtige strategische Weichen stellen, um das zukünftige Potenzial von Beiersdorf zu heben und weiteres nachhaltiges Wachstum erzielen zu können». Der Vorstandschef mit Erfahrungen aus der Lebensmittelindustrie und dem Handel war vor sieben Jahren zu Beiersdorf gekommen, zunächst als Verantwortlicher für die Nahost-Region. Er wurde 2014 in den Vorstand berufen.

von dpa

27. Februar 2019, 01:46 Uhr

Nach vorläufigen Zahlen ist der Konzern 2018 in der Pflege- und Klebersparte gewachsen. Der Umsatz legte um 2,5 Prozent auf 7,23 Milliarden Euro zu. Bereinigt um die Folgen des starken Euro und die Effekte von Zu- und Verkäufen habe das Wachstum 5,4 Prozent betragen. Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird weiter auf dem Niveau des Vorjahres von 15,4 Prozent erwartet - womit sich rechnerisch ein operatives Ergebnis von rund 1,1 Milliarden Euro ergeben würde und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor.