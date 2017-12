Parteien : Neuer Anlauf für Olaf Scholz beim SPD-Aschermittwoch

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Dez.2017 | 13:05 Uhr

Wie die bayerische SPD am Mittwoch berichtete, wird am 14. Februar in einem Festzelt in Vilshofen (Kreis Passau) neben Scholz auch die Landesvorsitzende Natascha Kohnen sprechen. Die Veranstaltung sei ein «inoffizieller Startschuss in den Landtagswahlkampf», hieß es.

Traditionell schicken etliche Parteien zu Beginn der Fastenzeit prominente Redner nach Niederbayern. Inzwischen gibt es ähnliche Versammlungen bundesweit.