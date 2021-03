Handball : Neue Termine für Flensburgs Handballer

Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind zwei Bundesliga-Partien neu angesetzt worden.

Flensburg | Wie der Club am Mittwoch mitteilte, findet das Spiel bei Aufsteiger TuSEM Essen jetzt am 15. April (19.00 Uhr) statt. Am 18. April (16.00 Uhr) tritt der Tabellenführer gegen den Bergischen HC an. Noch nicht entschieden ist über die abgesetzte Champions-League-Partie gegen den HC Zagreb, die am morgigen Donnerstag in der kroatischen Hauptstadt hätte...

