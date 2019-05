Steuern : Neue Steuerschätzung wird in Kiel erarbeitet

Mit Spannung erwarten Bund und Länder die neue Steuerschätzung. Sie wird diesmal ab heute in Kiel erarbeitet. Schleswig-Holsteins Ressortchefin Monika Heinold (Grüne) begrüßt dazu am Morgen im Institut für Weltwirtschaft Vertreter aller Finanzministerien der Länder sowie der Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft. Auch Experten der Wirtschaftsforschungsinstitute, der Bundesbank und kommunaler Spitzenverbände sind dabei. Das Ergebnis wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin verkünden.

von dpa

07. Mai 2019, 03:51 Uhr

Die Steuerschätzung bildet die neue Grundlage für die weitere Finanzplanung von Bund und Ländern. Fachleute gehen angesichts der schwächelnden Konjunktur davon aus, dass die Einnahmen niedriger angesetzt werden als zur Steuerschätzung im November. Der Bund der Steuerzahler erwartet aber, dass die Einnahmen weiter steigen werden.