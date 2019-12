Verkehr : Neue S-Bahn-Station Elbbrücken in Hamburg eröffnet

Von Sonntag an können S-Bahn-Fahrgäste in Hamburg eine weitere Station zum Ein-, Aus- und Umsteigen nutzen. Pünktlich zum Fahrplanwechsel (15.12.), aber mit einem Jahr Verspätung, ist die S-Bahn-Station «Elbbrücken» am Samstag symbolisch eröffnet worden. «Mit dem neuen S-Bahnhof haben wir - der Bund, Hamburg und die Deutsche Bahn gemeinsam - einen leistungsfähigen Nahverkehrsknoten geschaffen», sagte der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, bei der Feierstunde. «Das ist ein guter Beitrag zur Klima- und Mobilitätswende.»

Avatar_shz von dpa

14. Dezember 2019, 15:00 Uhr

Die Haltestelle der Linie S3/S31 liegt zwischen den Stationen Hammerbrook und Veddel direkt an der Elbe. 470 S-Bahn-Züge halten hier nun täglich. Die S3 verkehrt via Hamburg zwischen Stade (Niedersachsen) und Pinneberg (Schleswig-Holstein). «Mit einem architektonisch hochwertigen Bahnhofsgebäude verbindet die S-Bahn an den Elbbrücken jetzt den Hamburger Süden mit der HafenCity und dem zukünftigen Quartier Elbbrücken», freute sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die Haltestelle hat markante, weithin sichtbare geschwungene Glasdächer.

Ursprünglich sollte die S-Bahn-Station vor einem Jahr zusammen mit der gleichnamigen U-Bahn-Haltestelle der Linie 4 in Betrieb gehen. Das klappte wegen Schwierigkeiten mit dem Baugrund jedoch nicht, die Bauarbeiten verzögerten sich.